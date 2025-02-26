Жители Домодедова отправили 700 тонн гуманитарной помощи бойцам СВО

В муниципалитете продолжают поддерживать участников спецоперации и жителей новых и приграничных регионов России. Очередную партию гуманитарного груза собрали при поддержке партии «Единая Россия».

В этот раз жители Домодедова передали в Курскую и Белгородскую области более 300 килограммов продуктов. Глава городского округа Евгения Хрусталева поблагодарила всех, кто принимал участие с сборе гуманитарной помощи, за неравнодушие и отзывчивость.

«Важно объединять усилия для поддержки тех, кто находится в трудном положении. „Единая Россия“ всегда готова оказать помощь и поддержать, проявить заботу и внимание», — отметила руководитель муниципалитета.

С начала спецоперации «Единая Россия» передала более 140 тысяч тонн гуманитарного груза в новые и прифронтовые регионы, из них 700 тонн — от Домодедово. В новых регионах работают 45 гуманитарных центров «Единой России» и 20 пунктов выдачи гуманитарной помощи.



