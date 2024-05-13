Спецоперация 13 мая 2024, 07:53 Жители ДНР сообщили о применении ВСУ боевых отравляющих веществ ВСУ применяли отравляющие вещества против мирных жителей Семеновки в ДНР Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинские боевики использовали отравляющие вещества, вызывающие удушье, против мирных жителей села Семеновка Ясиноватского района ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» местный житель Сергей, которого эвакуировали российские солдаты из зоны боевых действий в конце апреля.

Он предположил, что ВСУ имеется некий тип химического оружия.

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«Потому что было такое ощущение: задышка, вкус во рту типа миндаля и вкус металла, задыхались люди, рвота открывалась у людей», — отметил мужчина.

По мнению Сергея, его и соседей спасло большое дерево. Оно росло рядом с погребом, в котором они укрывались. Из-за дерева беспилотник ВСУ просто не мог скинуть снаряд точно во вход в подвал.

Еще один житель Семеновки рассказал о применении ВСУ отравляющих веществ. Он пояснил, что эта «отрава бьет в нос», после чего начинают идти слезы и появляется кашель. Многие пытались дышать через одеяло, уточнил мужчина.

Постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявлял, что украинские боевики применяют против российских бойцов токсичные химикаты европейского производства. По его словам, расследование этой ситуации идет в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.