Жители Дмитровского округа собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Волонтеры Подмосковья организовали в рамках акции «День добрых дел» сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации, жителей новых территорий и приграничных районов. За один день неравнодушные жители муниципалитета собрали более30 килограммов продуктов и предметов первой необходимости.
Весь собранный груз отправят на распределительный склад Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. После сортировки вещи отправят по назначению.
Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что жители муниципалитета всегда активно участвуют в акциях, направленных на поддержку участников СВО. Он поблагодарил всех, кто не остается в стороне и поддерживает защитников Отечества.
«Даже небольшой вклад каждого из нас может стать частью большого доброго дела», — сказал Иван Курданин.
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