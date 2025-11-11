Жители Дмитровского округа отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Масштабный сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции завершили в муниципалитете. В нем приняли участие администрация и депутаты округа, благотворительный фонд «Батальон», предприниматели, работники учреждений и неравнодушные жители.

Первую партию гуманитарного груза уже доставили в зону СВО и передали депутату окружного совета Виктору Колосову для военнослужащих его подразделения. Среди собранного — тепловые пушки, генераторы, строительные материалы, медикаменты, средства гигиены и продукты.

Организаторы акции поблагодарили дмитровских медиков, студентов местного техникума, помогавших в погрузке, и всех, кто участвовал в сборе.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что уверенность наших бойцов в завтрашнем дне зависит от надежной поддержки тыла. «Каждый собранный груз, каждая посылка — это голос нашего народа, говорящий защитникам: „Мы с вами“», — отметил руководитель муниципалитета.