Жители Дмитровского округа отправили очередной гуманитарный груз бойцам СВО

Партия собрана по просьбам бойцов и направлена в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. Военнослужащие лично забрали груз, чтобы оперативно доставить все необходимое на фронт.

В сборе гуманитарной помощи участвовали волонтеры движения «Конвой А104», которые давно дружат с бойцами 155-й бригады, юнармейцы из отряда «Кольчуга», члены «Боевого братства», предприниматели и местные жители.

В состав груза вошли маскировочные сети, металлоизделия, шины, две тонны фанеры, 500 окопных свечей, лекарства, продукты и другие необходимые вещи. Бойцам СВО также передели автомобили «Нива», УАЗ-«буханку» и «четверку».

Глава Дмитровского округа Иван Курданин лично участвовал в сборе этого гуманитарного конвоя. Он был и в числе тех, кто провожал колонну от места сбора до точки дислокации бригады морпехов.

Иван Курданин отметил, что помощь и поддержка жителей Дмитрова крайне важны для тех, кто находится на передовой. «Я сам два года участвовал в СВО и видел, как ценят бойцы каждый полученный груз, как бережно хранят письма, рисунки, поделки и обереги, которые им присылают люди», — сказал руководитель муниципалитета.