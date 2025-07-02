Жители Дмитровского округа отправили новую партию гумпомощи бойцам СВО

Поддержку участникам спецоперации в муниципалитете оказывают на регулярной основе. Очередной гуманитарный груз получили военнослужащие на Луганском направлении.

В сборе участвовали члены военно-патриотического объединения «Юный разведчик», студенты Дмитровского техникума, местное отделение «Боевого братства», представители Общественного совета при УМВД России и неравнодушные жители округа. Для бойцов собрали необходимые инструменты, медикаменты и предметы личной гигиены.

На Луганское направление партию гуманитарной помощи доставили председатель Общественного совета при УМВД России Виктор Колосов, руководитель первичного отделения участников СВО «Боевое братство» Евгений Гадаев, глава ВПО «Юный разведчик» Артем Ефименко и общественный деятель, член партии «Единая Россия» Николай Миньков. Они пообщались с бойцами и узнали, в чем еще нуждаются защитники Отечества. Военнослужащие от души поблагодарили за помощь и поддержку.

«Даже небольшой вклад каждого из нас может стать частью большого доброго дела. Спасибо всем, кто не остается в стороне и поддерживает наших защитников», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.