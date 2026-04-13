Жители Дмитрова передали пасхальные куличи бойцам СВО

10 апреля в Дмитровском техникуме прошла душевная и вкусная акция «ПолитКухня». Замесить тесто, испечь и украсить праздничную выпечку — все это участники сделали своими руками для тех, кто сейчас встречает светлый праздник далеко от дома.

Вместе с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко и депутатом фракции «Единая Россия» Александрой Нечай активисты «Молодой Гвардии» приготовили порядка 30 ароматных куличей. Вся выпечка бережно упакована и совсем скоро отправится на передовую.

Формат встречи позволил совместить кулинарию и диалог на равных: за приготовлением участники обсудили планы по молодежным проектам, общественные инициативы и формирование наказов в новую народную программу партии. Депутат «Единой России», руководитель «Молодой Гвардии» Дмитровского округа Алина Марченкова подчеркнула, что «ПолитКухня» — это возможность в теплой, душевной атмосфере поговорить о том, что действительно важно для молодежи, и одновременно сделать доброе дело для тех, кто сейчас защищает нашу страну.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил важность подобных инициатив. Он подчеркнул, что жители, особенно молодежь, в очередной раз демонстрируют единство и искреннюю заботу о тех, кто находится на передовой, а такие акции — это не просто выпечка, а частица домашнего тепла, которая напомнит бойцам, что их ждут, ценят и поддерживают всем округом.