Жители чеховского СНТ передали матери бойца СВО лекарства | 360°

04 мая 2024, 13:25
Жители чеховского СНТ передали матери бойца СВО лекарства
Жители чеховского СНТ передали медикаменты матери раненого участника СВО. Гуманитарный груз собирали всем товариществом через благотворительную организацию «Точка добра».
«Собрали помощь для наших бойцов в зону СВО для поддержания здоровья. Пусть они чувствуют, что мы с ними. Ждем наших ребят домой здоровыми и с победой», — рассказал председатель СНТ «Никажель» Сергей Якоб.
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По словам матери 18-летнего бойца Аллы Крыжевых, ее сын Александр ушел добровольцем в зону СВО в декабре прошлого года. На днях он получил контузию, выполняя боевое задание.
«С сыном сейчас все в порядке, но лекарства ребятам необходимы. Большая благодарность жителям СНТ. Военнослужащим нужна наша помощь, без нас они не справятся. Мы им нужны. Это все для скорейшей победы», — пояснила Крыжевых.
В ближайшее время родители Александра Крыжевых отправятся к сыну и передадут бойцам гуманитарную помощь от жителей Чехова.
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Лекарства
Чехов
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