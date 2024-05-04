Жители чеховского СНТ передали матери бойца СВО лекарства | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 13:25 Жители чеховского СНТ передали матери бойца СВО лекарства Источник фото: Елена Лабзина

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Жители чеховского СНТ передали медикаменты матери раненого участника СВО. Гуманитарный груз собирали всем товариществом через благотворительную организацию «Точка добра».

«Собрали помощь для наших бойцов в зону СВО для поддержания здоровья. Пусть они чувствуют, что мы с ними. Ждем наших ребят домой здоровыми и с победой», — рассказал председатель СНТ «Никажель» Сергей Якоб.

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По словам матери 18-летнего бойца Аллы Крыжевых, ее сын Александр ушел добровольцем в зону СВО в декабре прошлого года. На днях он получил контузию, выполняя боевое задание.

«С сыном сейчас все в порядке, но лекарства ребятам необходимы. Большая благодарность жителям СНТ. Военнослужащим нужна наша помощь, без нас они не справятся. Мы им нужны. Это все для скорейшей победы», — пояснила Крыжевых.

В ближайшее время родители Александра Крыжевых отправятся к сыну и передадут бойцам гуманитарную помощь от жителей Чехова.

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