Жители Чехова собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Глава муниципального округа Михаил Собакин передал в сообщество «Zа Жизнь» партию гуманитарной помощи. Он привез маскировочные сети, генераторы и одежду для участников специальной военной операции.

Волонтеры активно собирают и формируют груз, чтобы доставить его к Дню защитника Отечества военнослужащим добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Ветераны».

Неравнодушные жители, предприниматели и представители муниципальной власти с самого начала специальной военной операции не остаются в стороне и спешат помочь бойцам.

«В основном, все жители города принимают участие в наших акциях, в наших мероприятиях. В том числе и представители администрации Чехова, они очень всегда помогают, сотрудничают, мы взаимодействуем очень тесно», — рассказала руководитель волонтерского центра «Zа жизнь» Наталья Стахова.

Помощь военнослужащим оказывают регулярно. Волонтеры по несколько раз в месяц ездят на передовую, чтобы доставить все необходимое тем, кто в этом так нуждается.