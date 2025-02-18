Жители Чехова собрали более 3 тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в Подмосковье прошла акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам». Чехов также присоединился к ней.

Неравнодушные жители округа собирали все нужное для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

«Эта работа крайне важна. Потому что мы поддерживаем наших ребят, которые находятся на территории специальной военной операции. Их дело правое — они стоят на защите нашей Родины. Здесь не только предметы первой необходимости, но и детские письма. Потому что для них это очень важно. Теплые слова в этих письмах придают дополнительную уверенность в том, что за их спинами находятся родные и близкие. Ну, а мы обязаны родных и близких поддержать», — подчеркнул глава муниципалитета Михаил Собакин.

По запросам бойцов были переданы на фронт маскировочные сети, тактические рюкзаки и перчатки, термобелье, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать более трех тонн гуманитарной помощи, которую расфасовали по коробкам.

Общеобразовательные учреждения округа приняли активное участие в сборе груза, который будет отправлен уже в ближайшие дни и станет подарком к празднику нашим бойцам. Такие акции проходят в Чехове на регулярной основе.