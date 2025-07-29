Жители Чехова смогут стать автоволонтерами сообщества «Надежный тыл»

Волонтерская организация состоит почти из 500 неравнодушных жителей Чехова, которые помогают не только военнослужащим, но и жителям приграничных территорий. Ежемесячно они отправляют порядка пяти тонн груза, среди которого обязательно присутствует запрашиваемая бойцами техника.

Объединение нуждается в автоволонтерах, которые будут отвозить груз по назначению, и в дополнительной помощи для сортировки и упаковки гуманитарных грузов.

Через сообщество «Надежный тыл» каждый желающий может оказать помощь бойцам СВО. Волонтеры принимают продукты питания быстрого приготовления, чай, кофе, воду, белье, медикаменты.

Подробности есть в группе «Надежный Тыл г. Чехов» в Telegram и по телефону: 8-967-001-02-34.

Сейчас в округе существует порядка 10 волонтерских объединений, помогающих бойцам СВО на передовой, в госпиталях, а также жителям приграничных территорий. Более подробную информацию об их деятельности можно узнать на официальном сайте администрации.