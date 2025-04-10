Жители Чехова передали гуманитарную помощь бойцам СВО

В начале весны бойцы СВО удачно провели военную операцию «Поток», в ходе которой российские штурмовики оказались в тылу противника и выбили его из Суджи. Значительную помощь военным оказали жители округа и Волонтеры Подмосковья.

Гуманитарный груз был передан в Чеховское сообщество «Zа Жизнь» для штурмовых отрядов. Особенно ценны были продукты питания и консервы.

Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин в своих соцсетях.

История взаимодействия волонтеров из Чехова с добровольческой разведывательной бригадой «Ветераны» длится уже не первый год. Первая посылка с гуманитарной помощью была отправлена еще 30 августа 2023 года. С тех пор сотрудничество укрепилось и переросло в крепкую дружбу. Перед проведением военной операции «Ветераны» доверили сообществу «Zа жизнь» сделать их собственное Знамя Победы.

«Поток» проходил в строжайшей секретности — российские бойцы зашли в тыл врага по поземной трубе. Весь путь протяженностью 15 километров занял шесть дней.

«Низкий поклон бойцам, проявившим невероятное мужество в ходе выполнения боевого задания и ликвидации противника с нашей территории. Все это еще раз показывает, что вместе мы можем противостоять любой угрозе!», — отметил Михаил Собакин.