Жители Чехова отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

С начала специальной военной операции неравнодушные жители Чехова оказывают поддержку бойцам. В преддверии Дня защитника Отечества глава округа Михаил Собакин совместно с волонтерами и молодогвардейцами организовали передачу необходимой техники.

Бойцам отправили три мотоцикла, автомобильные шины и пожарные рукава, предназначенные для отвода воды из блиндажей. Также в посылки положили теплую одежду, одеяла, термобелье, перчатки, средства гигиены и сухие пайки.

«От участниц клуба „Активное долголетие“ передали ребятам шерстяные носки, связанные заботливыми руками мастериц. В преддверии Масленицы наши неравнодушные жители собрали посылки с гостинцами — блинами и вареньем. Такие по-настоящему „теплые“ подарки не только помогут согреться нашим бойцам в их непростых условиях, но и передадут частичку дома и заботы», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.