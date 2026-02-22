Жители Чехова отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО
С начала специальной военной операции неравнодушные жители Чехова оказывают поддержку бойцам. В преддверии Дня защитника Отечества глава округа Михаил Собакин совместно с волонтерами и молодогвардейцами организовали передачу необходимой техники.
Бойцам отправили три мотоцикла, автомобильные шины и пожарные рукава, предназначенные для отвода воды из блиндажей. Также в посылки положили теплую одежду, одеяла, термобелье, перчатки, средства гигиены и сухие пайки.
«От участниц клуба „Активное долголетие“ передали ребятам шерстяные носки, связанные заботливыми руками мастериц. В преддверии Масленицы наши неравнодушные жители собрали посылки с гостинцами — блинами и вареньем. Такие по-настоящему „теплые“ подарки не только помогут согреться нашим бойцам в их непростых условиях, но и передадут частичку дома и заботы», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Обеспечат доставку груза в два подразделения, расположенные в Луганской и Донецкой областях, волонтеры группы «Помощь СВОЧехов». Еще одну партию груза для бойцов бригады «Ветераны» передадут через волонтеров сообщества «Zа жизнь».
«Благодарю всех, откликнувшихся на акцию и тех, кто постоянно оказывает помощь как нашим бойцам, так и жителям приграничных территорий — Белгородской и Курской областям, которые на себе испытывают все ужасы украинских обстрелов», — отметил Михаил Собакин.
Более подробно о волонтерских объединениях и о том, как оказать гуманитарную помощь, можно узнать на официальном сайте администрации.