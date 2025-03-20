Жители Чехова отправили квадроцикл и генераторы бойцам СВО

Сбор гуманитарной помощи в муниципалитете проходит регулярно. Неравнодушные жители собирают все нужное для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне спецоперации.

В этот раз всю необходимую помощь для российских солдат собрали совместными усилиями жители Чехова, общественные организации и волонтеры.

«Сегодня в качестве гуманитарной помощи мы отправим квадроцикл, генераторы и прочую технику. А также масла и ремонтное оборудование», — рассказал депутат окружного совета Юрий Воробьев. Он добавил, что техника, находящаяся на передовой, постоянно выбывает из эксплуатации, поэтому необходимо регулярно поставлять новую.

В сборе гуманитарной помощи всегда участвуют общественные движения Чехова, такие как «Добровольцы Отечества» и другие. Большой вклад в это важное дело вносит и глава муниципалитета Михаил Собакин.

Собранный гуманитарный груз в самое ближайшее время доставят в зону специальной военной операции. Такие акции в округе будут продолжены.