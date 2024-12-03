Жители Богородского округа сплели более 200 маскировочных сетей для СВО

Волонтерскому движению «Vместе Zа наших Ногинск» исполнился год. За это время участницы клуба сплели 266 маскировочных сетей общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

Несмотря на столь юный возраст организации, ее участницы сделали немало для спасения жизней бойцов СВО.

«Мысли о том, что надо помогать ребятам на фронте зародилась в наших головах давно, и по божьему промыслу родилось наше волонтерское движение „Vместе Zа наших Ногинск“. Договорились о предоставлении помещения. Спасибо собственникам — оно предоставлено нам безвозмездно. Сколотили станины, создали чат и началась работа», — вспоминает руководитель движения Татьяна Кирьянова.

Ежедневно команда мастериц, не покладая рук, плетет сети, костюмы, режет ленты и заготовки для маскировки. За это время участницы сплели 266 маскировочных сетей размером три на шесть метров, это около пяти тысяч квадратных метров. Общий вес сеточек, которые женщины натягивали, снимали, сворачивали и отправили на фронт, составил почти 500 килограммов. Кроме этого, на призыв о помощи откликнулись матушки и прихожанки Богоявленского собора в городе Ногинск. Они помогают резать ленты на станке. Движению также активно помогает директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов.