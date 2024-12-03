Жители Богородского округа сплели более 200 маскировочных сетей для СВО
Волонтерскому движению «Vместе Zа наших Ногинск» исполнился год. За это время участницы клуба сплели 266 маскировочных сетей общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.
Несмотря на столь юный возраст организации, ее участницы сделали немало для спасения жизней бойцов СВО.
«Мысли о том, что надо помогать ребятам на фронте зародилась в наших головах давно, и по божьему промыслу родилось наше волонтерское движение „Vместе Zа наших Ногинск“. Договорились о предоставлении помещения. Спасибо собственникам — оно предоставлено нам безвозмездно. Сколотили станины, создали чат и началась работа», — вспоминает руководитель движения Татьяна Кирьянова.
Ежедневно команда мастериц, не покладая рук, плетет сети, костюмы, режет ленты и заготовки для маскировки. За это время участницы сплели 266 маскировочных сетей размером три на шесть метров, это около пяти тысяч квадратных метров. Общий вес сеточек, которые женщины натягивали, снимали, сворачивали и отправили на фронт, составил почти 500 килограммов. Кроме этого, на призыв о помощи откликнулись матушки и прихожанки Богоявленского собора в городе Ногинск. Они помогают резать ленты на станке. Движению также активно помогает директор Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов.
Помимо сетей, мастерицы начали плести маскировочные костюмы — «Леший» и «Кикимора». Были изготовлены и отправлены ребятам не один десяток таких изделий. На изготовление, например одного костюма «Лешего», уходит около 1800 ниток из джутовых мешков, которые нужно предварительно расплести. Для «Кикиморы» нужны «листики» и «травка», эту работу делают мастерицы-надомницы. Их труд очень кропотливый, ведь на сеть нужно привязать почти 1700 элементов.
Участники волонтерского движения ответственно подходят к своему делу. Совместно со специалистами выезжают на открытую местность, чтобы проверить маскировочные свойства изготовленных сетей с высоты птичьего полета. Аэросъемка позволила провести анализ и дала более четкое понимание того, насколько рисунки органично сочетаются с окружающим пейзажем и смотрятся на фоне снежного покрова или опавшей сухой листвы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».