Жители Богородского округа отправили новую партию гумпомощи бойцам СВО

Очередной конвой гуманитарной помощи от муниципалитета отправился в Луганскую Народную Республику с подарками для детей и гуманитарным грузом для военных. Благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев освятил груз.

Клирик Богоявленского собора Ногинска, священник Василий Алфеев рассказал, что участники поездки хотят поздравить с Рождеством Христовым проживающих в прифронтовой зоне ребят. Школьники в Кременском районе ЛНР получат подарки, а местный храм — иконы, свечи, ладан, церковные календари и другую помощь.

После этого конвой доставит бойцам на Кураховском и Запорожском направлениях три автомобиля повышенном проходимости, беспилотники, радиостанции и другую необходимую технику, собранную прихожанами.

Священник Василий Алфеев отметил, что у защитников из батальона имени Андрея Боголюбского сейчас очень сложные задачи, поэтому для них очень важна такая поддержка. «Дай Бог, все будет доставлено по назначению и послужит делу нашей Победы», — сказал он.