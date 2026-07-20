Жители Богородского округа откликнулись на просьбу о помощи для бойцов СВО

19 июля в официальной группе ветеранов и бойцов СВО Богородского округа появился призыв о помощи: волонтерам, которые плетут маскировочные костюмы и халаты для снайперов, требовался старый тюль. Уже через полтора часа начали поступать первые звонки — люди спрашивали, как передать нужный материал.

Отклик был по-настоящему массовым и быстрым. Первыми на призыв отреагировали жители Ногинска и Старой Купавны. Помощь поступает разными путями: кто‑то самостоятельно приносит тюль в Дом СВО, к другим выезжают специалисты Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, третьи передают материал через волонтеров Богородского округа.

«В Ногинске на данный момент откликнулся как минимум 21 человек: пять жителей принесли мешки с тканью сами, еще по трем адресам мы выехали за материалом», — рассказал специалист Дома СВО Владимир Ходателев.

Особенно трогательно, что в числе первых откликнувшихся — пенсионеры: для них возможность помочь стала по-настоящему важным делом. Поддержал инициативу и Ногинский центр культуры и творчества «Глухово». Не остались в стороне и соседи из других городов: коллектив одного из предприятий Электростали также предложил свою помощь.

Важную роль сыграла информационная поддержка: неравнодушные люди активно размещали призыв о помощи на своих интернет‑страницах, благодаря чему о потребности узнали еще больше жителей.

К концу недели весь собранный материал планируют передать волонтерам. Дальше будут действовать по ситуации — смотреть, какая помощь потребуется в следующий раз.