Жители Богородского округа навестили бойцов СВО в госпитале Вишневского

12 августа госпиталь имени Вишневского стал местом особой встречи: сюда прибыла делегация общественных организаций Московской области. В составе группы были руководитель Ассоциации ветеранов СВО Богородского округа Антон Иванов, глава Комитета семей воинов Отечества Подмосковья Марина Мигунова, а также представители Клуба женщин СВО и штаба КСВО.

Делегацию встретил персонал хирургического отделения — врачи и медсестры. В этот день привычные больничные коридоры наполнились по-домашнему теплыми эмоциями: даже те, кто привык держать чувства под контролем, заметно оживились.

Гости привезли не просто наборы бытовой продукции, а тщательно собранные посылки, в которые люди вложили свою заботу. В коробках — зубные пасты и щетки, пены для бритья, шампуни, гели для душа, а также свежие носки и футболки, соки и угощения к чаю, напоминающие о доме. Все эти вещи собрали неравнодушные жители Богородского, Орехово‑Зуевского и соседних округов.

Делегация обошла все палаты, не торопясь, общаясь с каждым пациентом. В госпитале сейчас проходят лечение бойцы из разных уголков страны — Севастополя, Мурманска, Рязани, из небольших сел и крупных городов. Для многих такой визит стал не просто поводом для короткой улыбки, а настоящей эмоциональной опорой.

Один из раненых тихо произнес: «Спасибо, что не забываете. Здесь ведь главное — не лекарства даже, а то, что о нас помнят». Эти слова стали самым точным отражением смысла акции. Персонал отделения подтвердил: такие встречи поднимают боевой дух пациентов и дают силы не хуже любой терапии.

Организаторы от всей души благодарят всех, кто принял участие в сборе помощи. Искренняя радость бойцов, их глаза, в которых читается облегчение, — лучшая награда за общий труд. Помощь дошла точно по адресу, и работа в этом направлении будет обязательно продолжена.