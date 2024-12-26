Жители Богородского округа испекли пирожки для бойцов СВО

Новую печь приобрели для участников проекта «Активное долголетие» в Богородском округе. Подарок решили освоить — испекли пирожки для бойцов спецоперации.
Печь подарили клубу «Активное Долголетие» депутаты Богородского округа Павел Волнов и Ольга Попова. На днях вместе с ребятами из местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» участники проекта провели кулинарный мастер-класс. К делу подошли с большой ответственностью и энтузиазмом. Главный секретный ингредиент выпечки — это частичка душевного тепла. Готовили любимые всеми угощения — домашние пирожки.
После кулинарного мастер-класса депутаты и волонтеры отправились в госпиталь, где сейчас проходят лечение и реабилитацию бойцы СВО. Гости привезли с собой сладкие подарки, приготовленные пироги и другие вещи для быстрого выздоровления наших защитников. Поздравили военнослужащих с наступающим Новым Годом и поблагодарили их за службу.
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