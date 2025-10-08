Жители Балашихи смогут подать заявление на поддержку ветеранов СВО через МФЦ

Жители Балашихи, являющиеся ветеранами боевых действий, уволенными со службы, а также члены семей погибших и без вести пропавших участников специальной военной операции, теперь могут подать заявление на комплексное сопровождение фонда «Защитники Отечества» через многофункциональные центры. Для оформления заявления необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС, удостоверение ветерана боевых действий (при наличии), а также другие документы, подтверждающие участие в спецоперации.

Специалисты МФЦ окажут помощь в правильном заполнении всех необходимых бумаг и передадут их в фонд. Адреса и график работы офисов можно узнать на региональном портале государственных услуг. Уже два заявления из Балашихи были успешно направлены в фонд «Защитники Отечества» через МФЦ.

«Новая услуга предлагает широкий спектр реальной поддержки: от психологической и юридической помощи до содействия в трудоустройстве и предоставлении средств реабилитации. Также данная услуга помогает наладить взаимодействие всех заинтересованных структур для помощи участникам СВО и дальнейшей поддержки по всем направлениям», — рассказала директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

В Московской области для участников СВО и их семей действует более 70 мер поддержки. Среди них — бесплатный уход и социальное обслуживание на дому, прокат технических средств реабилитации, психологическая помощь. В 12 областных больницах развернуто около 900 койко-мест для бойцов, проходящих лечение после ранений. Подробности о мерах поддержки доступны на региональном портале госуслуг.

Кроме того, на портале размещен удобный навигатор по мерам социальной поддержки участников СВО и их семей, запущен чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», а также работает горячая линия 122 (добавочный 6), где можно получить консультации и помощь по вопросам социальной поддержки.