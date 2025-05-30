Жители Балашихи победили в предварительном голосовании «Единой России»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел в региональном филиале госфонда «Защитники Отечества» встречу с участниками СВО — победителями предварительного голосования «Единой России». Среди них — жители Балашихи, бойцы Иван Клещерев и Леонид Любимцев, а также вдова погибшего Героя Ольга Бортновская.

«Решение, которое вы приняли, мы с удовольствием поддержали. Вы прошли предварительное голосование, победили накануне выборов в муниципальные органы власти. Как никто, вы имеете право разговаривать и с нашими ребятами, которые возвращаются с передовой, и с теми, кто там сейчас находится, и с членами их семей. В жизни всегда есть необходимость подхода к какой-либо проблеме: на фронте — одна, в гражданской жизни — другая. Все имеет специфику, и мы, как одна команда, должны друг друга дополнять», — сказал Андрей Воробьев.

Участников встречи поприветствовал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«У каждого победителя предварительного голосования за плечами огромный боевой и жизненный опыт. Их победа в предварительном голосовании — подтверждение того, что люди хотят видеть во власти тех, кто на деле доказал свою преданность Родине. Их ответственность, честность, собранность помогут им в работе на земле. Мы со стороны подмосковного отделения „Единой России“ окажем всю необходимую помощь в избирательной кампании: от обучения до разработки предвыборных программ», — подчеркнул он.

Далее, в ходе встречи победители предварительного голосования рассказали, как хотели бы будучи депутатами выстроить работу в своем округе.

Иван Клещерев — герой России, командир мотострелковой дивизии. Нацелен на патриотическое воспитание молодежи.

«Считаю, что свой долг перед нашей Родиной выполнил, хочу продолжить служить государству и моему городу Балашиха на „гражданке“. Я веду активную социальную работу, с коллегами проводим в разных учреждениях беседы, посвященные 80-летию Победы. Стараемся поднимать патриотизм у подрастающего поколения — воспитание молодежи является одним из аспектов нашего будущего. Также моя цель — доносить все требования, просьбы горожан, чтобы они были реализованы», — сказал Иван Клещерев.

Ольга Бортновская — вдова бойца СВО. Она заслуженный работник образования Московской области, возглавляет Балашихинскую школу № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотела бы заниматься вопросами поддержки семей участников спецоперации.

«Я уже долгое время в системе образования, научилась действовать в команде, слушать и слышать. Поэтому свою работу в качестве депутата вижу непосредственно в общении с людьми, с семьями участников СВО. Я вдова, поэтому, как никто другой, знаю, насколько важна поддержка в это трудное время, когда близкие, родственники, самые дорогие люди находятся на передовой», — рассказала Ольга.

Предварительное голосование проходило с марта по май 2025 года, победа в нем дает возможность кандидатам участвовать в муниципальных выборах в Совет депутатов, которые состоятся 14 сентября.