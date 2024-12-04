Жители Балашихи передали теплые вещи и продукты питания бойцам СВО

В городском округе Балашиха регулярно собирают и отправляют на фронт в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. В одно из отделений горожане принесли посылку с теплыми вещами, средствами гигиены и сладостями для бойцов.

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, жители передали теплые носки, влажные салфетки, мыло, конфеты и сгущенку.

Напомним, что в городском округе Балашиха работают два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи в отделениях партии «Единая Россия»: на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Сейчас военнослужащим больше всего необходимы теплые носки, футболки, перчатки, спальные мешки, зимние шапки и термобелье. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (985) 193-64-03.

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