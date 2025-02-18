Жители Балашихи передали 3 тонны гуманитарной помощи бойцам СВО в госпитале

Все необходимое получили пациенты филиала № 3 главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко. В состав груза вошли питьевая вода, средства личной гигиены и другие вещи, которые нужны раненым.

Гуманитарную помощь передали в рамках акции партии «Тепло для Героя». Собрать все необходимое помогли депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова.

«В преддверии 23 февраля мы поздравили командный состав и медиков госпиталя с приближающимся профессиональным праздником, а также привезли гуманитарную помощь. Хочу сказать большое спасибо депутату Государственной думы Вячеславу Фомичеву. Он не смог сегодня приехать, но предоставил нам транспорт и участвовал в сборе гумпомощи. Мы всегда на связи с сотрудниками госпиталя и стараемся им помогать», — заявил Тарас Ефимов.

Ежедневно неравнодушные жители и волонтеры округа передают в пункты сбора свою помощь и поддерживают наших военнослужащих. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.