Жители Балашихи отправили еще 1, 5 тонны гумпомощи бойцам СВО

Фонд «Защита» из Балашихи отправил крупную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Груз был собран совместно с филиалом фонда в Санкт-Петербурге. В отправке помощи приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутат городского округа и председатель правления фонда «Защита» Сергей Чураков, а также индивидуальные предприниматели и волонтеры.

В состав груза вошли шерстяные носки, сухари, 500 окопных свечей, две коробки сухого душа, генераторы, маскировочные сети, а также письма от детей с новогодними поздравлениями, ящик мандаринов, сладости, елочные шары и мишура.

«Наш фонд работает с начала СВО, и это уже 35-я отправка гуманитарного груза. Сегодня мы отправили генераторы благодаря нашим спонсорам и тем, кто помогает. Этот КамАЗ почти наполовину заполнен грузом от нашего филиала в Санкт-Петербурге. Они также привезли квадроцикл из зоны боевых действий на ремонт», — отметил Сергей Чураков.

В знак признательности неравнодушные жители и волонтеры получили благодарственные письма от совета депутатов Балашихи за поддержку воинских подразделений и семей военнослужащих, а также грамоты от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова за активное участие в мероприятиях по поддержке участников СВО.

Напомним, что в Балашихе функционируют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и на улице Октябрьской, 11, в микрорайоне Железнодорожный.