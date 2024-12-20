Жители Балашихи отправили более 2 тонн гумпомощи бойцам СВО и детским домам в ЛНР

Накануне Нового года жители Балашихи собрали 2,5 тонны гуманитарного груза. Его направят участникам специальной военной операции и детским домам Луганской Народной Республики.

В подготовке гуманитарной помощи приняли участие молодогвардейцы, депутаты Совета депутатов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров. В посылку вошли продукты питания, теплые вещи, окопные свечи и маскировочные сети.

Каждый желающий может внести свой вклад в поддержку бойцов и населения освобожденных территорий. В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

«Эта помощь станет важной поддержкой для жителей, и им будет приятно ощутить заботу Балашихи. Сегодня мы отправляем 2,5 тонны груза, собранного благодаря инициативе неравнодушных граждан нашего города», — отметил депутат Совета депутатов Балашихи Андрей Холод.