Жителей Одинцова пригласили поучаствовать в головании за создание выставки СВО

Краеведы из Одинцова инициировали проведение анкетирования, приуроченного к созданию выставки, которая посвящена событиям специальной военной операции. Московская областная региональная общественная организация обращается к жителям и всем заинтересованным лицам старше 12 лет с просьбой принять участие в этом анонимном опросе.
Директор организации Антон Кузнецов отметил, что данная тема имеет значимость для общества в настоящее время. Он указал, что сегодня люди сталкиваются с новыми вызовами, и практически каждый из нас так или иначе затронут событиями Специальной военной операции. Выставочный проект называется «СВОи герои».
Стоит отметить, что для участия в анкетировании, заинтересованные могут перейти по ссылке и ответить на несколько простых вопросов. Процесс заполнения анкеты займет не более двух минут, а собранные данные помогут организаторам стать более осведомленными о потребностях общества в области военно-мемориальной работы и в дальнейшем развивать этот проект.
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