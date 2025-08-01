Жителей Химок пригласили на экскурсию в школьный исторический музей

Школьный музей открыли в Химках в 2020 году, однако поисково-исследовательскую работу учителя «Триумфа» начали более 20 лет назад. Сейчас его фонд хранит свыше 1200 экспонатов.

В экспозиции представили предметы и вещи с начала 30-х годов XX и до современности. Большую часть занимает раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Среди экспонатов: знамя с именами выпускников, погибших на фронте, которое создали ученики школы, а также фото архив и личные вещи учащихся прошлых лет.

«Экскурсии здесь проводят сами школьники. Это не только развивает у ребят навыки публичных выступлений, но и помогает им глубже прочувствовать важность сохранения исторической памяти. Когда подростки рассказывают своим сверстникам и гостям о судьбах выпускников, о героизме и трудовых подвигах, история становится для них личной и живой», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Учащиеся рассказывают не только о событиях Великой Отечественной войны, но и о современных героях — участниках специальной военной операции.

«Воспитание патриотизма и уважения к истории — задача, которая сегодня особенно актуальна. В условиях современных вызовов, когда наши бойцы участвуют в специальной военной операции, важно, чтобы молодое поколение знало: защищать Родину — это честь и долг», — поделился депутат Химок Валентин Герасимов.