Жителей Чехова пригласили принять участие в сборе гумпомощи для бойцов СВО

Жители округа и волонтеры открыли сбор гуманитарной помощи российским бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Мероприятие пройдет 12 и 13 апреля.

На пунктах приема гуманитарной помощи собирают все самое необходимое: продукты питания, инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, новое постельное белье, одеяло и подушки, спальные мешки, взрослую и детскую одежду, берцы, резиновые сапоги, военную экипировку, батарейки (АА, ААА, CR123), генераторы, газовые баллоны, портативные плиты, игрушки, сладости и канцелярские принадлежности.

Все предметы гуманитарного груза должны быть новыми — в цельной упаковке и с этикетками., а также в отдельных коробках, сформированные по группам в равных пропорциях и с описью.

Сбор будет проходить во Дворце культуры «Дружба» в волонтерском центре по адресу: улица Чехова, 45, кабинет 210 и еще в 16 сельских домах культуры.