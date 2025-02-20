Житель Волоколамского округа передал более 200 литров меда бойцам с начала СВО

Житель деревни Зобово Волоколамского муниципального округа Михаил Степанов с начала проведения специальной военной операции отправил защитникам уже свыше 200 литров меда. Он также приносит в пункт сбора гуманитарной помощи «Подвиг» воск для окопных свечей и продукты питания.

Как рассказал 68-летний житель Волоколамского округа Михаил Степанов, он сам сам хотел отправиться на фронт добровольцем, но его не взяли из-за возраста. Тогда пенсионер решил поддерживать военнослужащих, чем сможет. Помимо меда, Михаил Степанов отправляет бойцам специальной военной операции воск для окопных свечей, соты, домашние яйца и сухофрукты.

«Особенно сейчас, зимой, когда сезон простудных заболеваний, мед поможет не болеть. Бывали случаи, когда ребята возвращали мне тару со словами благодарности. Значит, все это не зря», — добавил он.

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