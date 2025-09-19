Житель Серпухова передал урожай яблок военнослужащим в зону СВО

Житель деревни Паниково Виктор Стрыков обратился к активистам военно-спортивного центра «Маргеловец» с предложением передать урожай яблок из своего сада военнослужащим на передовой. Они оперативно откликнулись на просьбу и приехали в деревню, чтобы собрать 12 ящиков яблок.

Виктор Николаевич и его супруга Татьяна Евгеньевна вложили огромный труд и душу в свой сад, который они выращивают на протяжении почти 40 лет. Их искреннее желание внести свой вклад в общее дело поддержки воинов заслуживает глубокого уважения.

Чтобы сохранить все полезные свойства продуктов и решить задачу транспортировки свежих фруктов, ребята обратились к руководителю волонтерского движения «Вместе со СВОими» Светлане Морозовой. Активисты переработают урожай в сухофрукты, варенье и каши быстрого приготовления.