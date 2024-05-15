Житель Семеновки рассказал, как пьяные солдаты ВСУ убивали друг друга | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 05:42 Житель Семеновки рассказал, как пьяные солдаты ВСУ убивали друг друга Житель Семеновки Сергей: пьяные боевики ВСУ убивали и калечили друг друга РИА «Новости»

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Боевики ВСУ случайно убивали или калечили друг друга, за год в Семеновке в ДНР скончались примерно 200 военных Украины из-за хаотичной стрельбы и аварий, устроенных под алкогольным опьянением. Об этом заявил житель села Сергей, эвакуированный в конце апреля, его слова передало РИА «Новости».

Собеседник агентства объяснил, что украинские солдаты пребывали в «невменяемом состоянии», поэтому произошло много аварий на Семеновском мосту и в самом населенном пункте.

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«Особенно ночью столько аварий было. Они возили оружие без света, пьяные, танками переезжали друг друга, с моста падали танки. Что я видел, человек 200 только погибло из-за этих аварий. Буквально за год прошлый», — сказал он.

Еще Сергей рассказал про случай, когда военные Украины открыли огонь по своим сослуживцам. В тот день по позициям ВСУ прилетели украинские снаряды, некоторые солдаты погибли.

«А потом уже разбираются. Кто-то кричит по рации: „Куда вы стреляете — это наши“», — вспомнил мужчина.

Ранее украинское издание «Страна.ua» рассказало, как военный ВСУ открыл стрельбу по своему командиру после того, как тот отказался предоставить ему отпуск. После произошедшего у бойца забрали оружие и отправили на лечение в психдиспансер.