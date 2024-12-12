Житель Реутова передал бойцам СВО мобильную станцию техобслуживания

Валерий Сайгаков, известный в Реутове как «народный умелец» и активный волонтер, за трое суток смастерил полевой пункт технического обслуживания и ремонта автомобилей. Уникальная конструкция, включающая разборный верстак и полный комплект необходимых инструментов, уже отправлена в зону специальной военной операции.

Идея создания мобильного пункта пришла от сына Валерия — Валентина, который служит водителем «за ленточкой». Во время отпуска он связался с сослуживцами, которые пожаловались на неудобства при ремонте техники в полевых условиях. Валерий быстро нашел решение: изготовил разборный верстак, который легко помещается в блиндаже, и укомплектовал его всем необходимым.

Когда за сыном приехал КамАЗ, местные жители объединились, чтобы собрать все нужное для фронта. Сосед передал неисправный сварочный аппарат, который Валерий починил и укомплектовал электродами. В груз также вошли генератор, домкраты, инструменты, баки, ветошь, защитные очки и другие необходимые вещи для ремонта автомобилей в военно-полевых условиях.

Валерий Сайгаков — полковник запаса и ветеран боевых действий в Афганистане и на Кавказе. Сегодня он активно поддерживает бойцов в зоне СВО, создавая уникальные конструкции для их нужд. Ранее он вместе с товарищами переоборудовал «Ниву» в боевой пикап, превратил УАЗ «Буханка» в окопный медпункт под названием «Кузнечик», а также изготовил полевую кухню, сушилку для одежды и походный стол. Сейчас он завершает работу над автомобилем-баней.

Инициативы Валерия Сайгакова не только помогают военным на передовой, но и вдохновляют многих жителей Реутова на помощь бойцам.