Житель Реутова и его друзья изготовили для бойцов СВО мобильную баню

Полковник запаса Валерий Сайгаков, воевавший в Афганистане и на Кавказе, хорошо известен в Реутове. Сейчас он поддерживает сына и других бойцов, находящихся в зоне СВО, а помогают ему в этом многочисленные друзья.

Ранее волонтеры отправили на фронт медпункт из УАЗа «буханки», переоборудованной в боевой пикап «Ниву», и еще одну автобаню. Бойцы СВО также получили пункт технического обслуживания и ремонта автомобилей, полевую кухню, сушилку для одежды и множество других полезных вещей.

Валерий Сайгаков рассказал, что мобильная баня на колесах в собранном виде представляет собой прицеп. В ней можно перевозить раненых, боеприпасы и другие вещи, ночевать при смене позиции, устроить пункт питания и отдыха. В модуле предусмотрено все — от печки до ароматного чая и шапочек из войлока.

«Мы когда что-то делаем, делаем как для себя. Если это баня, там должно быть все — от воды до веников. Из Новосибирска ребята прислали даже жидкость для того, чтобы пар был с запахом», — отметил волонтер. Мобильная баня отправится в зону СВО в ближайшее время.