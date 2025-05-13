Житель Павловского Посада стал победителем всероссийского конкурса

Конкурс объединил участников из разных уголков нашей страны. Целью мероприятия стало сохранение исторической памяти и уважение к подвигам тех, кто отстоял мир и свободу нашей страны.

Денис Тихонов написал музыку к песне «Мы с вами» на слова поэтессы Татьяны Снимщиковой и сам исполнил композицию, посвященную участникам специальной военной операции. Работа жителя Павлово-Посадского округа была признана лучшей в номинации «С песней к Победе», а Денис стал одним из 18 победителей регионального этапа.

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова поздравила Дениса Тихонова с таким высоким достижением и пожелала ему дальнейших успехов и новых творческих побед. «Музыка всегда была мощным средством выражения чувств и памяти,

и успех Дениса подтверждает это. Пусть память о героях вдохновляет всех на добрые дела и новые свершения», — сказала Светлана Аргунова.