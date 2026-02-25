Житель Орехово-Зуева выиграл «серебро» на фестивале «Кубок Мужества»

В Москве завершился масштабный спортивный фестиваль «Кубок Мужества», объединивший ветеранов боевых действий со всего Подмосковья. Турнир стал не просто соревнованием, а площадкой для реабилитации и демонстрации силы духа военнослужщащих.

Округ на фестивале представляла команда под руководством Вячеслава Шаронова, возглавляющего местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Программа фестиваля была максимально разнообразной, сочетая в себе как классические виды спорта, так и современные дисциплины.

Роман Москвичев, Юрий Петрухненко и Шахбан Абдулмуталипов боролись за победу в шахматах и фиджитал-боксе. Последний вид спорта стал настоящим испытанием: бойцам требовалось показать мастерство сначала в виртуальном симуляторе, а затем выйти на реальный ринг. В этой дисциплине проявил себя Шахбан Абдулмуталипов.

«Проявив завидную реакцию и отличную физическую подготовку, наш земляк завоевал серебряную медаль, уступив лишь в финальном поединке. В зоне тяжелой атлетики за медали сражался Магамед Амаров. В дисциплине пауэрлифтинг, где важен каждый килограмм на штанге и предельная концентрация, Магамед показал достойный результат, заняв четвертое место», — сообщили организаторы.

По словам Вячеслава Шаронова, такие фестивали помогают ветеранам почувствовать поддержку единомышленников, найти новые увлечения и укрепить здоровье через физические нагрузки.