Житель Наро-Фоминска вышел в финал всероссийского патриотического конкурса

Денис Анищенко, основатель патриотического клуба «Атаман», стал финалистом Всероссийской премии «Служение» в номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета». В свои 23 года он — ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества.

В начале СВО добровольно отправился в зону спецоперации, служба командиром боевой машины «Град» закончилась в конце 2022 года тяжелым ранением: Денис лишился ноги, правая рука была серьезно повреждена.

До службы он занимался акробатикой и гиревым спортом, спортивному режиму не изменял и на передовой — гантели и штанга проехали с ним от Харьковской до Луганской области. Сегодня свои знания и опыт Денис передает молодежи: основал казачий клуб «Атаман», секцию по управлению беспилотниками на базе Молодежного комплексного центра.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вместе с исполнительным директором Совета муниципальных образований Московской области Николаем Ханиным посетили занятия, познакомились с воспитанниками клуба. «Замотивированные, увлеченные, крепкие — эти ребята умеют многое. Лучшие из лучших представляют Наро-Фоминск на военно-патриотических соревнованиях и выступают успешно. Мне нравится жизненная позиция Дениса: если делать, то делать на совесть. Этот основательный подход дает результаты», — отметил Роман Шамнэ.

Денис Анищенко стал «Лучшим по профессии» среди специалистов по работе с детьми и молодежью области.