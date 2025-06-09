Житель Дмитрова вышел в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Руководитель Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Владимир Гасков стал полуфиналистом престижного конкурса «Быть, а не казаться!». Он побывал на торжественной церемонии открытия.

Всего на конкурс отправили 70 тысяч заявок. Участниками стали жители всех регионов России.

Профессиональное жюри отобрало две тысячи претендентов. В том числе заявку Владимира Гаскова из Дмитрова.

Участие в церемонии открытия первого полуфинала конкурса Владимир принял вместе с ветеранами специальной военной операции. Ранее наставник уже получал благодарности и награды за активную общественную работу с молодежью Дмитрова.

«Успех Владимира Гаскова — это признание его вклада в важнейшее дело воспитания подрастающего поколения. Его работа в качестве наставника помогает формировать у нашей молодежи правильные ценностные ориентиры, чувство ответственности и настоящий патриотизм. Уверен, что его пример вдохновит многих наших земляков», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Победители конкурса смогут войти в кадровый резерв «Движения Первых» и центра «ВОИН». Также у них появится шанс повысить квалификацию в рамках сообщества лучших наставников страны.