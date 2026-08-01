Житель Чехова передал свое охотничье ружье участникам СВО

Александр Кравец из поселка Любучаны решил, что оружие должно не храниться в сейфе 20 лет, а помогать защитникам Родины. Администрация округа поддержала инициативу и помогла оформить документы.

Мужчина получил лицензию на ружье 20 лет назад, но на охоте его ни разу не применял. Все это время оружие хранилось в сейфе, пока мужчина не решил передать его участникам СВО.

Процедура оформления документов заняла не больше пяти минут. Александр также активно занимается волонтерской деятельностью: помогает закупать парафин для изготовления окопных свечей, которые отправляют на фронт.

«Собственнику гражданского оружия, которое находится у него на законных основаниях, достаточно разрешительного документа. С паспортом и лицензией перед походом в Росгвардию вы можете зайти на сайт и заполнить простое заявление», — отметил Александр.

После этого нужно прийти в Отделение лицензионно-разрешительной работы, заполнить необходимые документы и передать сотрудникам оружие.