Житель Балашихи покорил Эльбрус в память о без вести пропавших бойцах СВО
Группа альпинистов, организованная жителем Балашихи Алексеем Корняковым, 30 июля 2025 года поднялись на западную вершину Эльбруса, высота которой составляет 5642 метра. Восхождение посвятили памяти без вести пропавших и погибших участников специальной военной операции.
Помимо этого, событие приурочили к 100-летию со дня рождения генерал-полковника Владимира Стрельникова — начальника Военной инженерной радиотехнической академии противовоздушной обороны.
Алексей Корняков, отец бойца, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении, решил совершить это символическое восхождение в память о своем сыне и о всех, кто не вернулся с фронта.
«Для меня это не просто подъем на вершину — это путь памяти, силы духа и уважения к тем, кто исполнил свой долг. Мы должны помнить о каждом и делать все, чтобы их имена не забыли», — поделился Алексей Корняков.
В состав группы вошли семь человек из Мурманской области, Балашихи и Москвы. Восхождение заняло шесть часов, и в 09:45 утра альпинисты достигли вершины Эльбруса.
Отметим, что 66-летний Алексей Корняков занимается этим видом спорта с 1986 года. Этот подъем на Эльбрус стал для него уже пятнадцатым.