Жильцам трех пострадавших в Екатеринбурге квартир предоставили временное жилье
Жильцы 14 квартир многоэтажки, пострадавшей из-за атаки БПЛА в Екатеринбурге, пока не могут вернуться в свой дом из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Временное жилье предоставили трем семьям, сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.
В Екатеринбурге продолжают устранять последствия атаки дронов на ЖК «Тринити». Для обследования дома создали спецкомиссию, в которую включили специалистов администрации Ленинского района города, представителей полиции и управляющей компании.
Всего в ЖК насчитывается 230 квартир, большинство жильцов вернулись домой уже в день ЧП.
Альпинисты демонтировали поврежденные участки фасада, УК планирует в ближайшее время установить на окна установит временную защиту для сохранения теплового контура.
«В шести квартирах уже заменены поврежденные входные двери», — добавили в пресс-службе.
Беспилотники атаковали Свердловскую область 25 апреля. В результате пострадали девять человек.