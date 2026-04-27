Жильцам трех пострадавших в Екатеринбурге квартир предоставили временное жилье

Жильцы 14 квартир многоэтажки, пострадавшей из-за атаки БПЛА в Екатеринбурге, пока не могут вернуться в свой дом из-за значительных повреждений помещений и соображений безопасности. Временное жилье предоставили трем семьям, сообщила пресс-служба департамента информационной политики региона.

В Екатеринбурге продолжают устранять последствия атаки дронов на ЖК «Тринити». Для обследования дома создали спецкомиссию, в которую включили специалистов администрации Ленинского района города, представителей полиции и управляющей компании.

Всего в ЖК насчитывается 230 квартир, большинство жильцов вернулись домой уже в день ЧП.

Альпинисты демонтировали поврежденные участки фасада, УК планирует в ближайшее время установить на окна установит временную защиту для сохранения теплового контура.

«В шести квартирах уже заменены поврежденные входные двери», — добавили в пресс-службе.

Беспилотники атаковали Свердловскую область 25 апреля. В результате пострадали девять человек.