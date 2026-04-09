Жилищные льготы для сирот — участников СВО расширили в Подмосковье

Депутаты Московской областной думы в рамках очередного заседания внесли изменения в законодательство, расширив перечень получателей приоритетной поддержки при обеспечении жильем. Теперь преимущественное право предоставят детям-сиротам, которые выполняли задачи в рамках специальной военной операции не только на ранее указанных территориях, но и в пределах России, включая приграничные регионы.

До этого льгота распространялась исключительно на участников СВО, задействованных на территории Украины, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В Подмосковье дети, оставшиеся без попечения родителей, могут либо получить готовую квартиру, либо самостоятельно купить жилье с помощью сертификата. Второй способ наиболее популярен среди ребят, так как сертификат дает возможность выбрать и город проживания, и такую квартиру, какая нравится. В 2026 году мы планируем обеспечить жильем порядка 800 сирот», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Желающие старше 23 лет могут воспользоваться федеральной мерой поддержки вместо региональной — жилищным сертификатом на приобретение жилья в любой точке России.

В Московской области действует и собственная программа: регион стал первым в России, где аналогичный сертификат доступен уже с 18 лет. Его размер определяют в соответствии со стоимостью квадратного метра жилья в конкретном муниципалитете.

Таким образом, система поддержки сирот в Подмосковье включает сразу несколько инструментов — от предоставления готовых квартир до сертификатов, что позволяет учитывать индивидуальные потребности и жизненные обстоятельства получателей.