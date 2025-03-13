Жесткая позиция России: Владимир Путин в камуфляже в Курской области. Авторская колонка Регины Ореховой

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой Генштаба Валерием Герасимовым в Курской области. Глава государства был в военной форме. Это — не первый раз, бывало такое, но только когда он приезжал на военные учения ВС РФ. А тут… все задумались. Это знак — кому?

Нашим военным — знак уважения и «я с вами». Хотя нашим военным не нужны подобные символы, они и так прекрасно знают, что Верховный — не просто с ними и за них, а всецело поддерживает, подтверждая свою позицию каждый раз, когда принимаются законы и решение в пользу участников СВО (и КТО), их семей, детей.

Это — знак всему миру? Трампу?

Тут же переговоры эти все идут полным ходом. После Эр-Рияда и предложения прекратить огонь на 30 дней, наш Президент приезжает лично в Курскую область в военной форме и заявляет, что задача — освободить нашу землю от террористов. И быстро.

Все, кто пришел туда с оружием — именно террористы. У нас там контртеррористическая операция. И обращаться со всеми захваченными в плен вэсэушниками будут как с террористами, обозначил наш Президент. Что логично. Одно дело СВО, а другое дело — вы пришли на нашу землю — так будьте любезны отвечать.

Это все на фоне заявлений главкома ВСУ, которые противоречат сами себе: «Мы будем стоять в Курсе сколько необходимо» — «Мы предпримем маневр (читайте: отступление), чтобы сохранить жизни солдат». Раньше о жизнях надо было думать.

Так вот, совещание Верховного Главнокомандующего Российских войск с Главой Геншаба Герасимовым в Курской области.

Это — сигнал всему западному миру. Вы, ребята, можете там договариваться о чем хотите, но решающее слово — за Россией.

Обратите внимание — никаких громких слов на публику. Только фрагменты совещания — вообще-то внутреннего, это мы не на вас работаем, а на себя. Но вам — донесем нашу позицию. Показав, что говорит Верховный.

Мои аплодисменты. Лучшего и придумать было нельзя. Красиво! Согласны?