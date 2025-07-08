Жены участников СВО встретились с детским омбудсменом в Балашихе

В День семьи, любви и верности в усадьбе Горенки в Балашихе прошла встреча, организованная уполномоченной по правам ребенка в Московской области и координатором «Женского движения Единой России» Ксенией Мишоновой. Мероприятие объединило жен, вдов и матерей участников специальной военной операции.

Встреча собрала особых гостей: руководителя филиала Фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгу Ермакову, социального координатора фонда в Балашихе Наталью Махонину, актрису и ветерана боевых действий Викторию Тарасову, а также участниц проекта «Жизнь после Победы».

«Мы говорили о судьбах их мужей, о жизни „за ленточкой“ и о том, как мы будем встречать наших героев после Победы. Главное — дать понять, что мы рядом, что мы вместе», — поделилась Ксения Мишонова.

Для женщин организовали юридическую консультацию, где они могли задать личные вопросы и получить помощь в решении сложных ситуаций. Также собравшиеся приняли участие в арт-терапии, рисуя ромашки — символ праздника, и посетили экскурсию по обновленной усадьбе Горенки. Атмосфера встречи позволила каждой почувствовать поддержку и поделиться своими переживаниями.

«Такие мероприятия — это возможность стать опорой друг для друга, обменяться опытом и почувствовать тепло единства. Мы регулярно встречаемся с семьями бойцов, чтобы поддерживать их в трудные времена», — отметила Ольга Ермакова.

Фонд «Защитники Отечества» активно помогает ветеранам СВО и их близким, предоставляя юридическую и психологическую поддержку, помогая с оформлением документов, трудоустройством, медицинской реабилитацией, лекарствами, санаторно-курортным лечением и уходом на дому.