Жены участников СВО в Балашихе встретились с детским омбудсменом Подмосковья

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области, координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова провела встречу с женами участников специальной военной операции в Балашихе. В мероприятии, организованном в рамках проекта «От всей души», также приняли участие руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Балашихе, советник главы округа Наталья Махонина.

Около 50 жен военнослужащих, участвующих в спецоперации, встретились на мероприятии, инициатором которого выступил фонд «Защитники Отечества» совместно с «Женским движением Единой России». Подобные встречи проводятся на регулярной основе в различных городах Подмосковья.

«Обсудили трудности, с которыми женщины сталкиваются сейчас и после возвращения супругов из зоны СВО. Объяснили, какие психологические и физические изменения могут произойти, и как с этим справляться», — отметила Ксения Мишонова.

В ходе встречи социальный координатор фонда «Защитники Отечества», психолог Ольга Алешина дала рекомендации по вопросам адаптации военнослужащих к мирной жизни и выстраиванию эффективной коммуникации в семье. Желающие смогли получить ответы на свои вопросы.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает всестороннюю помощь ветеранам СВО и членам их семей, включая содействие в трудоустройстве, психологическую поддержку, консультации по вопросам социальной поддержки, оформления и восстановления документов, обеспечение лекарствами, помощь в получении медицинской реабилитации, паллиативной помощи, санаторно-курортного лечения и ухода на дому.