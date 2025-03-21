Жены участников СВО посадили яблони в усадьбе Горенки в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с вдовами военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Супруги героев посадили яблони на территории усадьбы Горенки, где проходило мероприятие.

Встречу посвятили Дню войск национальной гвардии России. Мероприятие посетили также командир дивизии имени Феликса Дзержинского генерал-майор Дмитрий Кузнецов и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.

«Мы уделяем большое внимание семьям военнослужащих, которые погибли при выполнении служебного долга. Сегодня мы вместе с вдовами наших бойцов посадили яблони и поучаствовали в благоустройстве этой усадьбы», — отметил Сергей Юров.

Завершилось мероприятие трогательным моментом — запуском в небо белых шаров, символизирующих память и вечную благодарность павшим защитникам.

Отметим, что войска национальной гвардии России были созданы 27 марта 2016 года на базе внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. Подразделение обеспечивает охрану общественного порядка, борется с терроризмом и экстремизмом, а также защищает стратегически важные объекты. Сегодня военнослужащие дивизии имени Феликса Дзержинского продолжают традиции своих предшественников, выполняя миссию по защите страны и ее граждан.