Женсовет при Ассоциации ветеранов СВО заработал в Солнечногорске

В Солнечногорске прошло первое заседание Женсовета при Ассоциации ветеранов СВО городского округа. Его создали для защиты интересов женщин, поддержки в решении социальных вопросов и участия в жизни муниципалитета.

Среди приглашенных были советник главы округа Виктория Куракова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля, руководитель проекта «Клуб Женщин СВО» Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Антонова, продюсер и благотворитель Екатерина Куприк, член местной Ассоциации ветеранов СВО и военкор «Московского комсомольца» Лина Корсак, супруга участника специальной военной операции и писатель Екатерина Воробьева. Она представила свою детскую книгу «Путешествие в страну мягких булочек и га-фри».

«Это место силы и поддержки для женщин. Наша главная цель — объединить усилия. Ведь здесь, в тылу, только вместе мы становимся сильнее и можем помогать как друг другу, так и нашим защитникам», — подчеркнула советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Формирование состава Женсовета продолжается. Присоединиться к нему могут все желающие, обратившись в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом № 22 А, торговый центр «Солнечный», 1 этаж.