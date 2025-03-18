Женский турнир по мини-футболу прошел в Химках

В поселке Лунево городского округа Химки состоялись соревнования по мини-футболу «Мамы — это сила!». Турнир посвятили дню рождения прославленного вратаря московского «Динамо» Алексея Хомича.

Участницы не только продемонстрировали спортивное мастерство, но и узнали больше о легендарном футболисте. Во время соревнований зрителям рассказали о карьере Алексея Хомича, его вкладе в отечественный футбол и личных достижениях.

«Благодаря таким мероприятиям мы помним о достижениях наших спортсменов и вдохновляем новые поколения на занятия спортом», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк отметил, что особенностью турнира стало участие женских команд. «Это говорит о популярности командной игры среди представительниц прекрасного пола», — сказал он.

Кроме спортивных состязаний, участникам соревнований рассказали о мерах поддержки семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.