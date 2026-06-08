Женский клуб Ассоциации СВО открыли в Чехове

Женский клуб Ассоциации СВО Московской области открыли в Чехове. Объединение появилось в рамках проекта, который год назад запустили депутат Госдумы Сергей Колунов и исполнительный директор организации Наталья Нестерова.

Руководитель клуба Наталья Антонова рассказала, что цель объединения — создать атмосферу, где женщины, ожидающие своих героев, могут найти поддержку. «Быть вместе для того, чтобы нашим защитникам было спокойно, что их надежный тыл, их семья находятся тоже под заботой», — добавила Наталья Антонова.

Для участниц проводят мастер-классы, экскурсии, психологические тренинги и походы в театры. В день открытия женщины создавали картину с объемными лимонами.

Участница клуба Анастасия Тельман рассказала, что ее отец — ветеран боевых действий, участник спецоперации. Она провела мастер-класс для жен военнослужащих. «Мы собрались здесь для того, чтобы отдохнуть», — поделилась Анастасия Тельман. Администрация Чехова и неравнодушные жители помогают фронту с начала спецоперации. Особое внимание уделяют семьям военнослужащих. Главная задача клуба — дать женщинам место, где они могут получить поддержку и опору.