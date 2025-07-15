Женщина года и ветеран СВО поженились в Раменском округе

Участник специальной военной операции Дмитрий Борзов и обладательница премии «Женщина года — 2024» Юлия Серебренникова скрепили отношения узами брака. Отмечали этот важный день в кругу самых близких людей.

Дмитрий и Юлия познакомились в социальных сетях. Долго переписывались, разговаривали по телефону. Не всегда, конечно, получалось быть на связи, ведь военнослужащий выполнял боевые задачи. Но, тем не менее, оторваться от общения друг с другом было сложно. А потом они встретились.

«Я Юлю полюбил вообще с первого взгляда. Понял, что это мое, что это навсегда», — поделился Дмитрий Борзов.

Юлия тоже была уверена, что встретила свою судьбу. Так что долго думать о браке не пришлось: оба понимали, что друг без друга уже не могут.