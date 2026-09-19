Жена ветерана СВО проголосовала на выборах в Химках

Для Ирины голосование — важный способ выразить гражданскую позицию.

«Для меня прийти на выборы — это способ сказать, что мне небезразлично, каким будет завтрашний день для наших детей. На своем примере я убедилась: выборы в округе проходят открыто, с соблюдением всех норм и правил, под внимательным контролем. Организация выборов на высоком уровне, а главное, легитимна и прозрачна», — отметила она.

Ее супруг Владимир — участник местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Вместе с единомышленниками он продолжает поддерживать бойцов на фронте и оказывать помощь героям в тылу, принимает активное участие в патриотических и социально значимых проектах города.

Голосование продолжится 19 и 20 сентября — участки открыты с 08:00 до 20:00. Для тех, кто не может прийти лично, доступны голосование на дому (заявки принимаются до 14:00 20 сентября) и дистанционное электронное голосование для подавших заявление заранее.